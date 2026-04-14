Bertukar Cendera Mata, Prabowo Hadiahi Putin Miniatur Candi Borobudur

MOSKOW - Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai akhir pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026) malam.

Prabowo dan Putin saling bertukar cendera mata sebagai tanda persahabatan dan kenang-kenangan atas pertemuan keduanya.

Putin memberikan cendera mata berupa samovar, alat tradisional dari Rusia untuk memasak air dan merebus teh.

Sementara Prabowo memberikan vas bunga bercorak batik khas Indonesia serta miniatur Candi Borobudur kepada Putin sebagai simbol kekayaan budaya dan warisan peradaban bangsa Indonesia.

“Ini dari Indonesia khusus, vas. Ini juga miniatur Borobudur,” ujar Prabowo ke Putin.