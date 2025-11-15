Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |07:27 WIB
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova/Foto: Russian Foreign Ministry Press
A
A
A

MOSKOW – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menegaskan negaranya tidak memiliki niat menyerang Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, setiap serangan dari aliansi tersebut akan ditanggapi dengan kekuatan penuh dengan menggunakan semua cara yang tersedia.

Menanggapi pernyataan seorang jenderal Jerman mengenai kesiapan NATO berperang dengan Rusia, Zakharova mengatakan klaim semacam itu dari pejabat NATO muncul setiap hari. Upaya itu sebagai kampanye terkoordinasi mempersiapkan psikologis penduduk mereka menghadapi konflik, menggunakan Rusia sebagai kambing hitam untuk masalah internal.

"Jika ide gila seperti itu, menyerang negara kami, benar-benar muncul di kalangan ahli strategi NATO, mereka tidak perlu ragu kami akan merespons menggunakan setiap cara yang kami miliki," tegas Zakharova seperti dilansir anadolu, Sabtu (15/11/2025).

Ia menambahkan, "Kepemimpinan Rusia secara teratur memperjelas sikap ini."

Lebih lanjut, Zakharova menyatakan: "Dari pihak kami, meskipun lelah mengulanginya, kami akan terus melakukannya. Kami tidak berencana menyerang negara-negara anggota NATO. Namun, kami telah mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan di tengah peningkatan kekuatan aliansi di dekat perbatasan kami."

Tentara Rusia siap menghadapi skenario apa pun sambil selalu memprioritaskan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama setara.
 

(Fetra Hariandja)

      
