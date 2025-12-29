Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Dua Bibit Siklon Tropis 96S dan 98S Terdeteksi di Selatan Perairan Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |00:13 WIB
Bibit siklon (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan kemunculan Bibit Siklon Tropis 96S dan 98S yang berada di selatan wilayah perairan Indonesia.

Kedua bibit siklon ini berpotensi menimbulkan gelombang laut tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Selain itu, keberadaan kedua bibit siklon tersebut juga dapat memicu terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa daerah.

BMKG menjelaskan, Bibit Siklon Tropis 96S mulai terdeteksi pada 24 Desember 2025 pukul 18.00 UTC atau 01.00 WIB. Saat ini, sistem tersebut berada di wilayah Samudra Hindia bagian selatan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Sistem Bibit Siklon Tropis 96S memiliki peluang rendah menjadi siklon tropis dalam periode 24 jam ke depan,” ungkap BMKG lewat akun Instagram resminya, @infobmkg, Minggu (28/12/2025).

Meski peluang berkembang menjadi siklon tropis tergolong rendah, Bibit Siklon Tropis 96S diperkirakan dapat menimbulkan dampak tidak langsung hingga 24 jam ke depan, yakni pada 29 Desember 2025.

