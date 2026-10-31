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Antisipasi Demo di Jerman, KBRI Berlin Keluarkan Imbauan untuk WNI

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |16:11 WIB
Antisipasi Demo di Jerman, KBRI Berlin Keluarkan Imbauan untuk WNI
KBRI Berlin.
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JAKARTA — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Jerman untuk meningkatkan kewaspadaan mengantisipasi rencana aksi demonstrasi di sejumlah wilayah pada Sabtu (31/10/2026).

KBRI Berlin meminta WNI untuk senantiasa memantau perkembangan situasi serta pembaruan informasi layanan transportasi publik melalui kanal resmi sebelum bepergian.

"KBRI Berlin mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Jerman untuk memantau situasi dan pembaruan layanan transportasi publik melalui kanal resmi sebelum bepergian," tulis KBRI Berlin melalui akun media sosial resminya, Sabtu (31/10/2026).

Selain itu, WNI diminta menghindari titik kumpul massa dan lokasi demonstrasi demi menjaga keselamatan serta kelancaran aktivitas harian.

KBRI Berlin juga mengingatkan WNI untuk selalu mengikuti arahan aparat keamanan setempat apabila secara tidak sengaja berada di sekitar area aksi unjuk rasa.

"KBRI Berlin terus memantau situasi dan senantiasa hadir untuk memberikan pelayanan perlindungan WNI," tulisnya.

Dalam keadaan darurat atau apabila membutuhkan bantuan konsuler, WNI dapat menghubungi Hotline KBRI Berlin di nomor +4915257526930.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
wni Jerman KBRI Berlin
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