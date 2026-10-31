Demo Nasional Prancis Kembali Berlanjut, KBRI Paris Imbau WNI Waspada

JAKARTA — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Prancis untuk meningkatkan kewaspadaan sebagai antisipasi aksi demonstrasi nasional yang digelar pada Sabtu (31/10/2026).

Aksi unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian protes warga setempat terkait kenaikan biaya hidup dan kondisi sosial-ekonomi di Prancis. KBRI Paris mengingatkan adanya potensi peningkatan risiko gangguan ketertiban umum akibat aksi tersebut.

“KBRI Paris mengimbau seluruh masyarakat Indonesia yang tinggal maupun sedang berkunjung ke Prancis untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di Paris dan kota-kota lain yang menjadi titik konsentrasi massa serta lokasi penyelenggaraan aksi demonstrasi,” tulis KBRI Paris melalui akun media sosial resminya, Sabtu (31/10/2026).

KBRI Paris juga meminta WNI untuk menghindari lokasi berlangsungnya demonstrasi dan titik konsentrasi massa, terutama di pusat kota, kawasan gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, serta fasilitas umum lainnya yang berpotensi terdampak.

Selain itu, WNI diminta mematuhi seluruh ketentuan keamanan dan pembatasan aktivitas yang ditetapkan otoritas setempat, termasuk larangan berkumpul maupun pembatasan mobilitas apabila diberlakukan.