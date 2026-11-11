Untuk Pertama Kali, WNI Ditangkap sebagai Tawanan Perang di Ukraina

KYIV - Ukraina mengklaim telah menangkap seorang tawanan perang warga negara Indonesia (WNI) di wilayah Zaporizhzhia. Kabar penangkapan ini muncul di tengah apa yang disebut Kyiv sebagai lonjakan perekrutan WNI oleh Rusia.

Dilaporkan The Guardian, WNI yang ditangkap adalah seorang pria berusia 49 tahun asal Jawa yang berada di Zaporizhzhia sebagai bagian dari serangan militer Rusia di wilayah tersebut. Dia berhasil mencapai wilayah yang dikuasai Ukraina setelah kelompoknya diserang pesawat nirawak atau drone.

WNI tersebut kemudian ditangkap oleh pihak Ukraina, menurut keterangan proyek pemerintah Ukraina, "I Want to Live" (Saya Ingin Hidup).

Menurut proyek tersebut, sekitar 283 warga negara Indonesia telah direkrut dalam sembilan bulan pertama tahun ini untuk bertempur bagi Rusia melawan Ukraina. Sebagai perbandingan, jumlah warga Indonesia yang direkrut selama tiga tahun sebelumnya tercatat tidak lebih dari 10 orang.

Kedutaan Besar Rusia di Jakarta tidak segera menanggapi pertanyaan mengenai dugaan upaya perekrutan tersebut, namun ini bukan pertama kalinya Rusia berupaya mencari tentara bayaran asing untuk mendukung upaya perangnya.

Pada Februari, badan intelijen Kenya melaporkan bahwa lebih dari 1.000 warga Kenya telah dibujuk untuk bertempur bagi Rusia.

Semakin banyak orang dari negara-negara Afrika—termasuk Kenya, Uganda, dan Afrika Selatan—serta wilayah lain, telah dibujuk untuk terjun ke garis depan. Hal ini terjadi seiring upaya Rusia mencari bantuan guna mempertahankan perang yang telah berlangsung lebih dari empat tahun sejak invasi ke Ukraina pada Februari 2022.

Bulan ini, Jakarta mendesak Moskow untuk memastikan tidak ada lagi WNI yang direkrut ke dalam militer Rusia, menyusul laporan kematian seorang warga negara Indonesia yang bertugas dalam militer tersebut pada bulan Oktober.