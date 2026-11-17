Gerakan Masyarakat Sipil Dukung Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran

JAKARTA - Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia menyuarakan dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi wakil presiden (wapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut disampaikan melalui Konsensus Masyarakat Sipil Indonesia. Mereka bahkan meminta Prabowo mengusulkan Dasco kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengisi posisi wapres.

Sekretaris Jenderal PB Pelajar Islam Indonesia (PII) Atqiya Fadhil Rahman mengatakan, dukungan tersebut lahir dari pembacaan terhadap dinamika politik nasional dan kebutuhan menghadirkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan pemerintahan ke depan.

"Sikap politik ini lahir dari pembacaan terhadap dinamika politik nasional dan kebutuhan menghadirkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan pemerintahan ke depan. Dukungan kami kepada Dasco bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik praktis, melainkan pada kebutuhan bangsa terhadap sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, pengalaman kelembagaan, dan kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik," kata Atqiya, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Ketua Umum PMKRI Christian Delvis Rettob menilai jabatan wapres bukan sekadar pelengkap dalam struktur pemerintahan. Posisi tersebut dinilai strategis untuk menopang kepemimpinan presiden, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta menjaga persatuan nasional.