Jumhur Hidayat Nilai Dasco Sosok Ideal Jadi Wapres: Mampu Jembatani Parpol dan Masyarakat Sipil

JAKARTA - Wacana mengenai sosok pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bermunculan di tengah dinamika politik nasional. Sejumlah kalangan, khususnya partai politik, disebut memiliki kepentingan untuk mengusulkan kader masing-masing sebagai calon wakil presiden.

Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat berpandangan bahwa posisi wakil presiden idealnya diisi sosok yang telah teruji dalam menjaga soliditas politik dan mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Jumhur, apabila loyalitas dan kemampuan mengamankan agenda pemerintahan menjadi pertimbangan utama, maka Partai Gerindra dinilai layak mengajukan kadernya sendiri untuk mengisi posisi tersebut.

"Agar pemerintah semakin fokus melaksanakan visi Presiden, maka sebaiknya Wapres dari Gerindra saja," ujar Jumhur, Selasa (17/11/2026).

Ia menilai Gerindra memiliki banyak kader muda yang potensial untuk menduduki posisi wakil presiden. Namun, berdasarkan pengalaman berinteraksi langsung, Jumhur secara khusus menyebut nama Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Jumhur menilai Dasco memiliki kemampuan membangun komunikasi dan menjadi penghubung antara kekuatan politik, pemerintah, serta masyarakat sipil.