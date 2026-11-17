Dasco Angkat Bicara soal Desakan Buka Riwayat Pendidikan Anggota DPR: Bisa Dilihat di KPU

JAKARTA – Desakan agar riwayat pendidikan anggota DPR dibuka kepada publik mencuat. Desakan itu ramai diperbincangkan di media sosial menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Bahkan, desakan ini juga dituangkan dalam petisi daring yang telah ditandatangani lebih dari 17.000 orang hingga Minggu 15 November 2026. Pimpinan DPR diminta mendorong seluruh anggota legislatif membuka rekam jejak pendidikan mereka, mulai dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun menyinggung proses pendaftaran calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, seluruh anggota DPR telah menyerahkan persyaratan pencalonan kepada KPU saat Pemilu, termasuk dokumen terkait riwayat pendidikan.

“Sebenarnya kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR di KPU terbuka,” kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu meminta masyarakat untuk mendatangi KPU guna memperoleh informasi tersebut. Dia kembali menegaskan riwayat pendidikan merupakan salah satu persyaratan yang telah diserahkan kepada KPU saat proses pencalonan.

“Sehingga bisa dilihat di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi anggota calon legislatif, ada semua,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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