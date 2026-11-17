Dukungan Wapres Pengganti Gibran Menguat, Dasco: Mari Kita Hormati Hak Presiden!

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi dukungan kepadanya untuk menjadi wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dasco mengajak seluruh pihak untuk menghormati hak Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan pilihan wapres

"Terkait pertanyaan mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Politikus Partai Gerindra ini melanjutkan, Presiden memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan figur calon wapres kepada MPR RI. "Nah, oleh karena itu mari kita hormati hak itu, karena sudah diatur demikian," pungkasnya.

Sekadar informasi, dukungan agar Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjadi calon wapres RI pengganti Gibran Rakabuming Raka mengalir deras menyusul pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.

Dukungan itu mengalir dari puluhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra yakniJawa Barat, Banten, Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Papua Barat Daya.

Selanjutnya, Lampung, Sulawesi Selatan, hingga Maluku. Selain itu ratusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) secara resmi menyatakan dukungan kepada Dasco.