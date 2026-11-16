Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Dasco Dianggap Figur Tepat Dampingi Prabowo

JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Policy, Energy, and Economics (Inspec), Fathul Nugroho, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak diusulkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu dilandasi penilaian bahwa Dasco mampu membersamai Presiden untuk menuntaskan agenda pertumbuhan ekonomi dan program strategis pemerintah hingga 2029.

"Pak Dasco orang yang tepat untuk membersamai Pak Prabowo mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Beliau memahami arah kebijakan Presiden sejak awal dan punya jam terbang panjang di parlemen. Bekal ini penting supaya program pemerintah bergerak cepat, dari pembahasan anggaran di DPR sampai eksekusi di lapangan," ujar Fathul, Senin (16/11/2026).

Fathul menilai Dasco memiliki rekam jejak yang baik, di antaranya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 dan 2024-2029, sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Menurutnya, posisi itu membuat Dasco terbiasa menjembatani pemerintah, fraksi di parlemen, partai di luar koalisi, hingga kelompok masyarakat.

"Pak Dasco bisa menjadi bridge of the nation, di mana beliau mau duduk bersama semua pihak, mendengar, lalu menjembatani kepentingan yang berbeda ke dalam satu agenda bangsa. Wakil Presiden dengan kemampuan seperti ini akan meringankan beban Presiden," kata Fathul.

Menurut Fathul, pemerintah membutuhkan stabilitas politik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Setelah konsolidasi politik selesai, pemerintah dapat kembali memusatkan energi pada pembangunan ekonomi dan program strategis, seperti swasembada pangan dan energi, hilirisasi, Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Merah Putih.