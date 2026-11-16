Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Dasco Dianggap Figur Tepat Dampingi Prabowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |21:48 WIB
Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Dasco Dianggap Figur Tepat Dampingi Prabowo
Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Policy, Energy, and Economics (Inspec), Fathul Nugroho, menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak diusulkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu dilandasi penilaian bahwa Dasco mampu membersamai Presiden untuk menuntaskan agenda pertumbuhan ekonomi dan program strategis pemerintah hingga 2029.

"Pak Dasco orang yang tepat untuk membersamai Pak Prabowo mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Beliau memahami arah kebijakan Presiden sejak awal dan punya jam terbang panjang di parlemen. Bekal ini penting supaya program pemerintah bergerak cepat, dari pembahasan anggaran di DPR sampai eksekusi di lapangan," ujar Fathul, Senin (16/11/2026).

Fathul menilai Dasco memiliki rekam jejak yang baik, di antaranya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 dan 2024-2029, sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Menurutnya, posisi itu membuat Dasco terbiasa menjembatani pemerintah, fraksi di parlemen, partai di luar koalisi, hingga kelompok masyarakat.

"Pak Dasco bisa menjadi bridge of the nation, di mana beliau mau duduk bersama semua pihak, mendengar, lalu menjembatani kepentingan yang berbeda ke dalam satu agenda bangsa. Wakil Presiden dengan kemampuan seperti ini akan meringankan beban Presiden," kata Fathul.

Menurut Fathul, pemerintah membutuhkan stabilitas politik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Setelah konsolidasi politik selesai, pemerintah dapat kembali memusatkan energi pada pembangunan ekonomi dan program strategis, seperti swasembada pangan dan energi, hilirisasi, Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Merah Putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/16/337/3254383/prabowo_subianto-hj0J_large.jpg
Prabowo di KTT ASEAN-Australia: Kemitraan Strategis Harus Beri Manfaat Nyata bagi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/16/337/3254356/prabowo-kSyG_large.jpg
Prabowo Hadiri KTT Ke-27 ASEAN-Korea Selatan di Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/16/337/3254340/ktt_asean-PdnC_large.jpg
Momen Prabowo, Marcos, dan Albanese Foto Bersama di KTT ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/337/3254223/prabowo_subianto-0oUh_large.jpg
KTT Ke-49 ASEAN, Prabowo: RI Komitmen Cegah Karhutla, Izin Konsesi 17 Perusahaan Dicabut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/337/3254211/prabowo_subianto-NOwq_large.jpg
Prabowo Sebut Potensi Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus USD2 Triliun pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/337/3254202/prabowo-RQDf_large.jpg
Prabowo Tegaskan ASEAN Harus Bersatu dan Perkuat Pengaruh di Kancah Global
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement