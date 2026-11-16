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Prabowo Hadiri KTT Ke-27 ASEAN-Korea Selatan di Filipina

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |16:42 WIB
Prabowo Hadiri KTT Ke-27 ASEAN-Korea Selatan di Filipina
Presiden Prabowo Subianto hadiri KTT Ke-27 ASEAN-Korea Selatan di Filipina (Foto: Ist/Binti M)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN-Korea Selatan, yang merupakan rangkaian dari KTT ke-49 ASEAN yang digelar di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026).

Prabowo tiba dengan mengenakan setelan jas abu-abu yang dipadukan dengan kopiah hitam. Agenda diawali dengan sesi foto bersama para pemimpin negara ASEAN dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung.

Dalam sesi foto, para pemimpin negara tampak saling berpegangan tangan. Prabowo berdiri di samping Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Setelah sesi foto bersama, para pemimpin negara kemudian memasuki ruang pertemuan untuk mengikuti KTT ASEAN-Korea Selatan.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah membuka pertemuan tersebut dengan menyampaikan sambutan kepada seluruh delegasi.

“Yang Mulia Lee Jae-myung, Yang Mulia Raja/Sultan, Para Yang Mulia, rekan-rekan yang terhormat. Selamat datang di KTT ASEAN-Republik Korea ke-27,” kata Marcos Jr. dalam pembukaannya.

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