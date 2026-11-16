Prabowo di KTT ASEAN-China: Perdamaian Harus Dijaga, Kemakmuran Dirasakan Bersama

MANILA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya, memperkuat kemitraan strategis komprehensif ASEAN-China melalui komitmen terhadap perdamaian, dialog, dan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-China di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026).

Prabowo mengatakan, selama lebih dari tiga dekade, ASEAN dan China telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis global, pandemi, hingga gejolak geopolitik. Meski demikian, kedua pihak dinilai mampu menjaga kohesi dan memperkuat ketahanan melalui kolaborasi.

“Sekarang kita adalah mitra strategis komprehensif, sebuah simbol persahabatan yang memiliki hubungan dan sejarah yang mendalam, namun juga tetap terbuka ketika kita memiliki kepentingan dan kekhawatiran bersama,” ujar Prabowo.

Kepala Negara menilai China memiliki posisi penting dalam perjalanan pembangunan ASEAN. Karena itu, dia mendorong kedua pihak meningkatkan kerja sama, tidak hanya dalam menjaga perdamaian dan dialog, tetapi juga memperluas integrasi ekonomi, sosial, dan budaya.