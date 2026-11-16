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Prabowo Hadiri KTT ASEAN-China di Manila, Berdiri di Samping Sultan Brunei

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |10:06 WIB
Prabowo Hadiri KTT ASEAN-China di Manila, Berdiri di Samping Sultan Brunei
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-China yang digelar di Manila, Filipina, Senin (16/11/2026). Dalam agenda tersebut, Prabowo mengikuti sesi foto bersama para pemimpin negara ASEAN dan Perdana Menteri China Li Qiang.

Dalam sesi foto bersama itu, Prabowo terlihat berdiri di samping Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah. Prabowo tampil mengenakan setelan jas abu-abu yang dipadukan dengan kopiah hitam.

Para pemimpin negara ASEAN tampak berfoto bersama Li Qiang dalam rangkaian KTT tersebut. Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. selaku tuan rumah menyambut para pemimpin yang hadir.

Dalam sambutannya, Marcos mengatakan pertemuan tahun ini menjadi momentum penting bagi hubungan ASEAN dan China. Sebab, 2026 menandai 35 tahun hubungan dialog ASEAN-China sekaligus lima tahun kemitraan strategis komprehensif kedua pihak.

“Tahun ini menandai dua tonggak penting dalam hubungan kita, yakni peringatan 35 tahun hubungan ASEAN-China dan lima tahun Kemitraan Strategis Komprehensif kita,” kata Marcos.

 

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