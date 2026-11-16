Siswi Disabilitas Tewas Terjatuh dari Lantai 4 Gedung PKBM, Begini Kronologi Lengkapnya

SEMARANG – Seorang siswi disabilitas atau berkebutuhan khusus berinisial OMP (16) tewas terjatuh dari bangunan gedung sekolah tempatnya menimba ilmu, di Gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bhakti Pandansari, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Agus Supriyadi, menjelaskan kronologi lengkap peristiwa tersebut.

"Korban pada saat di lantai 4, di bangunan sekolahan tersebut berjalan ke lantai 3, setelah itu mendekati jendela dan ternyata di lantai 3 di jendela tersebut ada yang bolong," ujar AKBP Agus Supriyadi, Minggu (15/11/2026).

Detik-detik jatuhnya korban bahkan sempat terekam kamera pengawas (CCTV) di sekitar area bangunan. Berdasarkan hasil penyelidikan awal kepolisian, kejadian bermula saat korban berada di lantai atas gedung sekolah yang tengah menjalani proses renovasi.

Korban diduga hendak melihat ke arah bawah di dekat area jendela yang kondisinya masih berlubang karena dalam tahap perbaikan. Tanpa menyadari adanya celah terbuka tersebut, korban akhirnya terperosok dan terjatuh hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Polisi yang menerima laporan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta memasang garis polisi di sekitar titik jatuhnya korban. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut.