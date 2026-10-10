Pramono Buka Peluang Beasiswa LPDP Jakarta untuk Anak Berkebutuhan Khusus

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka peluang pemberian beasiswa LPDP versi Jakarta bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Pramono saat menjadi pembicara utama dalam pembukaan Special Kids Expo atau Neurodiversity Expo (SPEKIX) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2026).

Pemprov DKI Jakarta diketahui telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengatur beasiswa LPDP versi Jakarta. Program tersebut direncanakan mulai berjalan pada 2027 dengan kuota yang disebut berkisar antara 50 hingga 75 penerima.

“Bahkan, Jakarta mulai tahun depan ada yang namanya LPDP untuk Jakarta, jumlahnya antara 50 sampai 75, dan saya ingin di antara anak ini,” kata Pramono.

Menurut Pramono, program tersebut berpeluang diperluas untuk anak berkebutuhan khusus agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar negeri.

“Kalau kemudian ada LPDP untuk anak berkebutuhan khusus mau sekolah kuliah di luar negeri, dengan senang hati, Mbak Doti, kami akan memberikan fasilitas itu,” ujarnya.