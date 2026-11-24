BNN dan Polri Perketat Pengawasan Laut dan Darat, Cegah Peredaran Narkoba Jelang Akhir Tahun

JAKARTA – Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga Polri menutup celah masuknya narkoba jelang akhir tahun. Ancaman penyelundupan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Direktur Narkotika BNN, Brigjen Pol Robby Karya Adi menjelaskan, kejahatan narkotika sebagai extraordinary crime yang bersifat transnasional, terorganisir, dan adaptif terhadap modus baru. Kondisi ini membuat tidak ada satu pun institusi yang bisa bergerak sendirian.

"Pertukaran informasi intelijen yang cepat, operasi bersama di lapangan, hingga penguatan pengawasan di titik-titik rawan, baik jalur darat, laut, maupun udara adalah kunci utama untuk memutus mata rantai pasokan sindikat narkoba," ujar Robby, Senin (23/11/2026).

Robby menambahkan, kolaborasi bersama merupakan aksi nyata yang terus digencarkan, khususnya dalam mengantisipasi dinamika menjelang akhir tahun.



"Tentunya untuk menghadapi akhir tahun, kami juga terus bekerja sama dan bergerak bersama Bareskrim dan Mabes Polri, BNN, serta Bea Cukai," katanya.

Karo Penmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, pemberantasan narkoba merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam Asta Cita ketujuh Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan narkoba.