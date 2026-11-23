Breaking News! Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR, Amran dan Sugiono

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Senin (23/11/2026). Dua nama yang masuk dalam usulan tersebut yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono.

Hal tersebut disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani setelah menerima penyerahan surat dari Presiden Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Muzani mengatakan, surat tersebut berisi dua nama yang diusulkan Presiden untuk mengisi jabatan Wakil Presiden sisa masa jabatan 2024-2029.

Dia menjelaskan, setelah menerima surat dari Presiden, MPR akan melanjutkan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.