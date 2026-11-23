Prabowo Serahkan Langsung Nama 2 Cawapres ke MPR, Ketua MPR: Belum Diketahui Waktunya

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto akan menyerahkan secara langsung dua nama Calon Wakil Presiden (Cawapres) usulannya kepada MPR RI pada hari ini, Senin (23/11/2026).

Hal ini disampaikan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani usai menggelar rapat gabungan (Ragab) pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi partai politik dan kelompok DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

​“Dari komunikasi yang kami dengar memang Presiden katanya akan menyerahkan sendiri dua nama tersebut ke hadapan MPR,” kata Muzani dalam konferensi persnya usai Ragab.

Namun demikian, Muzani belum bisa menyampaikan informasi lebih lanjut terkait waktu kedatangan Prabowo ke Gedung MPR. Dia meminta seluruh awak media untuk menunggu kabar tersebut. “Jam berapa nanti akan dikabari, teman-teman standby saja di sini,” ujarnya.

Sebelumnya, MPR RI memutuskan untuk kembali mengubah jadwal pelaksanaan sidang paripurna pemilihan, penetapan dan pengesahan calon wakil presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang sedianya digelar pada 9 Desember, kini menjadi tanggal 11 Desember 2026.

Dengan adanya keputusan perubahan tersebut, hari ini, Senin (23/11/2026) merupakan jadwal terakhir Presiden RI Prabowo Subianto mengirimkan usulan dua nama Cawapresnya.