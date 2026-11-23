Jelang Kedatangan Prabowo, MPR Siapkan Karpet Merah hingga Ruang Pertemuan

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto, pada Senin (23/11/2026).

Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkannya kepada MPR RI. Pasalnya, hari ini merupakan batas terakhir bagi Presiden untuk menyampaikan usulan tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, karpet merah telah terpasang mulai dari lobi hingga menuju Gedung Nusantara IV. Sejumlah area juga telah dibatasi dengan garis pembatas agar tidak dilalui oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Di dalam Gedung Nusantara IV, tampak barisan kursi tersusun di sisi kanan dan kiri ruangan. Di bagian depan, terdapat dua kursi khusus yang disiapkan untuk Presiden RI dan Ketua MPR RI.