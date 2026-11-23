Ketua MPR Pastikan Dua Nama Cawapres Usulan Prabowo Akan Diumumkan ke Publik

JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan dua nama calon wakil presiden (cawapres) usulan Presiden Prabowo Subianto akan diumumkan secara terbuka kepada publik setelah surat resmi dari presiden diterima oleh MPR RI.

Namun, pembacaan dua nama cawapres tersebut baru akan dilakukan setelah surat itu secara resmi diterima pimpinan MPR RI.

"Nanti kita terima suratnya dulu baru nanti kita bacakan," kata Muzani dalam konferensi pers usai menggelar rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi partai politik dan kelompok DPD di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Muzani juga menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan secara langsung dua nama cawapres usulannya kepada MPR RI pada hari ini.

"Dari komunikasi yang kami dengar memang presiden katanya akan menyerahkan sendiri dua nama tersebut ke hadapan MPR," ujarnya.

Kendati demikian, Muzani belum bisa menyampaikan informasi lebih lanjut terkait waktu kedatangan Kepala Negara ke Kompleks Parlemen. Ia meminta seluruh awak media untuk menunggu kabar selanjutnya.

"Jam berapa nanti akan dikabari, teman-teman standby saja di sini," tutur dia melanjutkan.

(Rahman Asmardika)

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