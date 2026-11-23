Tok! MPR Putuskan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Jadi Jumat 11 Desember

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) kembali memundurkan jadwal pemilihan, pelantikan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka pada, Jumat 11 Desember 2026.

Keputusan ini diambil setelah MPR menerima masukan dan kritik dari sejumlah pihak mengenai perbedaan hari kalender dan hari kerja dalam proses pemilihan cawapres.

"Rapat gabungan memutuskan sidang paripurna MPR dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sisa masa jabatan 20214-2029 akan diselenggerakan dari tanggal 9 Desember hari rabu, menjadi hari Jumat tanggal 11 Desember 202," ujar Ketua MPR Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, (23/11/2026).

Sebelmnya, Presiden Prabowo Subianto akan menyerahkan dua nama usulan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR RI hari ini.

"Hitungan kami presiden sudah harus mengisi atau mengusulkan dua nama tersebut hari ini,"tutup Politikus Partai Gerindra ini.

(Fahmi Firdaus )

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