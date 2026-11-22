Prabowo Kumpulkan Ketum Partai Koalisi di Hambalang, Bahas 2 Nama Cawapres Pengganti Gibran

Situasi di lokasi pertemuan masih terlihat lengang pada Minggu, 22 November 2026.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan para ketua umum (Ketum) partai politik koalisi pada Minggu (22/11/2026) sore. Menurut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Pertemuan yang berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, itu membahas terkait dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

"Insyaallah hari ini ada rencana, tapi kepastiannya nanti akan kami sampaikan, apakah hari ini atau besok, tapi yang jelas sebelum tanggal 25 (November) itu pasti ada pertemuan antara partai koalisi dengan Bapak Presiden dalam rangka membahas proses daftar dua nama yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR sebagai calon wakil presiden," ujar Bahlil kepada wartawan saat acara Golkar Run di Plaza Utara GBK, Jakarta, Minggu (22/11).

Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 16.30 WIB, situasi di sekitar kediaman tersebut masih terpantau lengang di tengah guyuran hujan deras. Para ketua umum partai koalisi juga belum terlihat tiba di area pertemuan.

​Sementara itu, petugas keamanan tampak bersiaga di sejumlah titik sekitar kawasan Hambalang untuk mengamankan jalannya agenda pertemuan tersebut.

Meski demikian, pada Minggu siang sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan telah memanggil sejumlah pimpinan dan kader internalnya untuk memberikan arahan.

​Beberapa elite partai yang terpantau hadir di antaranya Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo, Dedi Mulyadi, Mochamad Iriawan, serta Fadli Zon.



(Rahman Asmardika)

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