Bursa Cawapres Menguat, Sosok Pengganti Gibran Dinilai Tergantung Prabowo

JAKARTA – Peluang calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka masih terbuka. Namun, sangat bergantung pada kemauan politik atau political will Presiden Prabowo Subianto.

Sederet nama pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI turut masuk radar cawapres. Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Arga Imawan, secara konstitusional tidak ada persoalan jika posisi wapres diisi salah satu pimpinan DPD RI yang merepresentasikan kepentingan daerah.

"Secara konstitusional, tidak ada masalah jika jabatan wapres ditempatkan dari pimpinan DPD RI yang merepresentasikan daerah," kata Arga dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Meski demikian, Arga menilai peluang tersebut tidak serta-merta mudah direalisasikan. Sebab, terdapat kepentingan politik dan konfigurasi koalisi pemerintahan yang harus dipertimbangkan Prabowo sebelum menentukan calon pendampingnya.

Menurutnya, keputusan tersebut berada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI untuk dipilih melalui sidang di Senayan.

Adapun empat pimpinan DPD RI yang belakangan ramai diperbincangkan sebagai kandidat potensial yakni Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga wakil ketua, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.