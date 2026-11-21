Dibagi 3 Pokja, Tim Verifikasi Cawapres di MPR Punya Waktu Sepekan

JAKARTA – Anggota Tim Verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengungkapkan timnya telah menyusun program kerja dan membagi tugas pemeriksaan persyaratan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka ke dalam tiga kelompok kerja (pokja).

Pembagian pokja dilakukan agar setiap rincian syarat dan penugasan personel dapat berjalan secara terperinci sesuai bidang masing-masing.

"Bahas tentang program kerjanya tim verifikasi. Dibagi tiga pokja: pokja satu, pokja dua, pokja tiga. Masing-masing itemnya detail, dan kemudian orang-orangnya. Saya termasuk di pokja dua, jadi nanti verifikasi pada syarat-syarat yang bidang saya," kata Hinca, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Ketika dimintai rincian mengenai seluruh daftar item yang diperiksa, Hinca mengaku tidak menghafal keseluruhan pembagian tugas Pokja I maupun Pokja III. Namun, ia mencontohkan lingkup tugasnya di Pokja II yang berfokus pada verifikasi di instansi hukum.

"Tak ingatlah aku, dari sekian banyak ya dibagi. Misalnya kalau saya itu tentang yang ke pengadilan, yang ke KPK begitu," ujarnya.