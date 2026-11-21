Cawapres Pengganti Gibran Harus Bisa Diterima Semua Partai Koalisi dan Paham Ekonomi

JAKARTA – Sejumlah nama calon wakil presiden (Cawapres) mulai bermunculan jelang tenggat waktu penyerahan nama cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka oleh Presiden Prabowo Subianto ke MPR RI.

Sederet nama yang selama ini disebut-sebut adalah Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono. Ketiganya merupakan kader Partai Gerindra, selain itu muncul nama Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Namun, hingga kini belum ada nama yang dapat dipastikan menggantikan Gibran Rakabuming Raka di kursi RI 2.

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan, berharap Presiden Prabowo Subianto tidak terjebak dalam pilihan sulit dalam menentukan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Ada baiknya Presiden mempertimbangkan Cawapres yang netral dan bisa memastikan jalannya pemerintahan," ujar Bakir Ihsan, Sabtu (21/11/2026).

Sosok paling aman menurut Bakir Ihsan adalah dari kalangan teknokrat-profesional yang punya kemampuan komunikasi lintas kepentingan, khususnya di bidang ekonomi. Kemampuan itu penting sebagai salah satu penguat bagi kondisi ekonomi yang belum baik-baik saja.

“Wapres teknokrat dinilai tidak akan terseret dalam tarik-menarik kepentingan partai, tapi fokus bekerja membantu Presiden,” ujarnya.

Kehadiran teknokrat-profesional, lanjut Bakir Ihsan, akan menutup ruang kecemburuan politik, potensi matahari kembar, sekaligus menjaga stabilitas politik.