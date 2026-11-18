Bursa Cawapres, Yusril Dinilai Bisa Bantu Prabowo Perkuat Supremasi Hukum

JAKARTA - Nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra muncul dalam bursa kandidat wakil presiden (wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Yusril dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman untuk membantu Presiden Prabowo Subianto memperkuat supremasi hukum serta mendorong reformasi hukum di Indonesia.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai Indonesia membutuhkan sosok ahli hukum tata negara yang dapat membantu presiden menata regulasi dan menjalankan program pemerintahan.

"Saya lihat dari kebutuhan negara kita, bahwa secara ketatanegaraan, kita negara hukum ya, kita butuh ahli hukum tata negara yang bisa membantu presiden dalam penataan segala macam regulasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program pemerintah," ujar Charles, Rabu (18/11/2026).

Menurut Charles, reformasi hukum selama ini kerap menjadi jargon pemerintah. Namun, dia menilai pelaksanaan kebijakan masih perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip negara hukum.

"Dan kedua, reformasi hukum kan sebenarnya sesuatu yang terus dijadikan jargon oleh pemerintah ya, di mana kita ini negara hukum. Tapi kita melihatnya hari ini proses yang kita lakukan itu semua sekali ugal-ugalan. Makanya menurut saya penting untuk memberikan perspektif bagi Kepala Negara dalam hal ini Wakil Presiden, dan kemudian ahli hukum itu untuk menggabungkan sebuah kebijakan," lanjutnya.

Charles menyadari wakil presiden memiliki tugas dan kewenangan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan. Namun, menurut dia, jabatan tersebut juga memiliki peran strategis untuk memberikan perspektif dan masukan kepada presiden dalam menentukan kebijakan.

"Apalagi kepala negara seorang profesor. Kita pernah punya wakil presiden teknokrat, kita punya wakil presiden ekonom, kita punya wakil presiden pengusaha, tapi mungkin kita bisa ada presiden dari background hukum. Kita pikir ada memang kekurangannya, tapi kan juga punya kapasitas boleh diakui, kapasitas profesionalnya lebih menonjol di bagian lain," kata Charles.