Masyarakat Maluku Nilai Dasco Layak Jadi Wapres Prabowo, Ini Alasannya

JAKARTA - Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Prabowo Subianto terus bermunculan. Kali ini, dukungan datang dari Aliansi Masyarakat Maluku di Jakarta yang secara resmi mendeklarasikan Dasco sebagai sosok yang dinilai layak mengisi posisi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan aliansi juga menyampaikan surat pernyataan dukungan sekaligus permohonan kepada pihak Istana Negara agar aspirasi mereka diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Koordinator Aliansi Masyarakat Maluku Jakarta, Mochtar Marasabessy, mengatakan dukungan diberikan karena Dasco dinilai memiliki integritas, kapasitas, serta pengalaman panjang dalam pemerintahan melalui kiprahnya di DPR RI.

Selain itu, Dasco dianggap memiliki rekam jejak perjuangan politik bersama Partai Gerindra dalam mengusung dan memenangkan Prabowo Subianto pada Pemilu 2024.

"Alasan kami mendukung Sufmi Dasco Ahmad karena beliau punya integritas dan kemampuan. Beliau ini sejak awal mendukung lewat Partai Gerindra mengusung Prabowo menjadi presiden. Maka sewajarnya kami anak Maluku berkumpul di sini untuk mendukung beliau menjadi wakil presiden," ujar Mochtar, Selasa (17/11/2026).

Lalu, Ketua Aliansi Masyarakat Maluku, Ali Fanser, menambahkan bahwa dukungan tersebut merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi masyarakat asal Maluku yang tergabung dalam aliansi.

Menurut Ali, seorang wakil presiden harus memiliki visi dan arah kebijakan yang sejalan dengan presiden. Selain itu, integritas dan moralitas juga menjadi faktor penting dalam menentukan sosok yang layak mendampingi kepala negara.

"Hari ini kami bergabung dalam Aliansi Masyarakat Maluku Jakarta untuk memberikan dukungan kepada calon wakil presiden Bapak Sufmi Dasco Ahmad. Sudah tentu kami melihat beberapa hal. Yang pertama, dia punya haluan, punya visi yang sama seperti apa yang bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia," kata Ali.