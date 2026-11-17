Soal Bursa Cawapres, Yusril: Presiden Prabowo Miliki Gambaran Pendamping yang Tepat

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menghormati proses demokrasi dalam menyampaikan usulan dan pendapat terkait calon wakil presiden (cawapres). Hal itu ia sampaikan menyusul namanya masuk dalam bursa cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Saya menghormati demokrasi, ya menghormati kebebasan menyampaikan aspirasi, pikiran. Jadi kalau masyarakat ingin mencalonkan si A, si B itu menurut saya sih silakan aja. Enggak bisa kita larang-larang, enggak bisa kita halang-halangi," ujar Yusril di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menyimak dinamika dan berbagai usulan nama cawapres yang berkembang di masyarakat. Yusril meyakini Prabowo memiliki insting politik yang tajam, wawasan politik yang luas, serta pengalaman panjang untuk menentukan kandidat pengganti Gibran.

"Presiden kan tentu menyimak wacana yang berkembang di masyarakat. Dan saya percaya Pak Presiden kita itu orang yang punya insting politik yang sangat tajam, dan punya wawasan politik yang sangat luas, dan punya pengalaman yang panjang juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita," katanya.

Yusril mengatakan, ada atau tidaknya wacana bursa calon wapres, dirinya meyakini Presiden Prabowo telah memiliki gambaran dan pertimbangan mengenai sosok yang dinilai tepat untuk menjalankan roda pemerintahan.