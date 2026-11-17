3 Kader Gerindra Masuk Bursa Cawapres, Dasco: Terbaik!

JAKARTA – Tiga kader Partai Gerindra masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Ketiga kader tersebut yakni Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Sugiono, dan Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Dasco yang juga masuk dalam bursa cawapres menilai Sugiono maupun Muzani merupakan kader terbaik yang dimiliki Partai Gerindra.

"Ya nama nama yang mencuat itu kader kader terbaik di Partai Gerindra ada Sugiono ada Muzani," kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI itu pun menegaskan kewenangan Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR harus dihormati.

"Namun, saya tadi sampaikan bahwa mari kita hormati hak presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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