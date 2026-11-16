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Gerindra Minta Syarat Cawapres Diperiksa Ketat, Termasuk Ijazah dan Tes Narkoba

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |12:03 WIB
Gerindra Minta Syarat Cawapres Diperiksa Ketat, Termasuk Ijazah dan Tes Narkoba
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman mengusulkan verifikasi terhadap dokumen persyaratan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pemeriksaan tersebut diusulkan untuk mencegah munculnya polemik terkait keabsahan ijazah maupun persyaratan lainnya.

Habiburokhman menilai, perlu ada mekanisme pemeriksaan yang berbeda dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satu yang menjadi perhatian adalah verifikasi dokumen ijazah calon.

"Nah, kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kan kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Dia mencontohkan, verifikasi ijazah SMA dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara itu, pemeriksaan ijazah perguruan tinggi dapat melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

 

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Topik Artikel :
MPR RI Wapres Baru Cawapres
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