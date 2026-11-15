Dasco Jadi Cawapres Menguat, Tiga DPD Gerindra Sampaikan Dukungan

JAKARTA – Dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto mulai disuarakan sejumlah pengurus daerah Partai Gerindra. Terbaru, tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra dari Lampung, Sumatera Barat, dan Bengkulu menyampaikan dukungan kepada Dasco.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh masing-masing ketua DPD Gerindra melalui pernyataan video. Mereka menilai Dasco memiliki pengalaman, kapasitas, serta rekam jejak dalam membantu Prabowo dan membesarkan Partai Gerindra.

Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan dukungan sekaligus doa agar Dasco dapat menjadi Wapres Republik Indonesia.

Menurutnya, Dasco memiliki pengalaman, kapasitas kepemimpinan, dan dedikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat memberikan kontribusi bagi pemerintahan dan kemajuan Indonesia.

"Kami menyampaikan dukungan dan doa kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Rahmat dalam pernyataan videonya, Minggu (15/11/2026).