Fraksi Gerindra Usul Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diundur ke 9 Desember

JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra MPR RI mengusulkan agar jadwal sidang paripurna pemilihan, Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman mengatakan, usulan tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) dan rapat gabungan (ragab) MPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (16/11/2026).

"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi, untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9 (Desember), Diundur ya," ucap Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Habiburokhman mengatakan, usulan pengunduran jadwal tersebut didasari sejumlah pertimbangan. Salah satunya, jadwal sidang paripurna berpotensi berbenturan dengan agenda rapat maupun kunjungan kerja DPR RI dan DPD RI.

Selain itu, dia menyoroti waktu yang tersedia untuk proses verifikasi dan persiapan calon Wapres pengganti Gibran.

Habiburokhman mengaku telah ditunjuk partainya sebagai anggota tim verifikasi. Dia mengusulkan agar proses persiapan dilakukan lebih awal sehingga tahapan pemeriksaan persyaratan calon dapat berjalan dengan baik.

"Nah, hal lain adalah karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, ya, waktu verifikasi kan cuma 14 hari, ya. Maka kami, ya, saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," ucap Habiburokhman.