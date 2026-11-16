Pramono Instruksikan Penurunan Foto Gibran di Seluruh Kantor Pemprov DKI

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menginstruksikan penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di seluruh institusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Instruksi tersebut disampaikan menyusul proses pengunduran diri Gibran dari jabatannya.

Pramono mengatakan, keputusan tersebut telah dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Koordinasi dilakukan agar kebijakan penurunan foto tidak menimbulkan polemik baru.

"Karena saya adalah orang yang tidak mau ada polemik terhadap hal ini, dan secara resmi memang surat pengunduran diri itu sudah diproses di MPR dan secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto Wakil Presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

Dia menjelaskan, proses penentuan pengganti wakil presiden saat ini tengah berjalan di MPR RI. Pemprov DKI Jakarta pun menunggu keputusan resmi mengenai sosok yang nantinya akan mengisi posisi tersebut.

"Sekarang dalam proses untuk menunjuk pengganti atau siapapun yang nanti akan diputuskan oleh MPR bersama dengan Pemerintah Pusat bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto," jelasnya.