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Pramono Ungkap Penyebab Stasiun LRT Jakarta Blackout

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |17:02 WIB
Pramono Ungkap Penyebab Stasiun LRT Jakarta Blackout
Pramono Ungkap Penyebab Stasiun LRT Jakarta Blackout/Okezone
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap kondisi Stasiun LRT Jakarta Manggarai yang sempat mengalami pemadaman listrik atau blackout pada Sabtu (14/11). Adapun kendala ini terjadi di tengah intensitas hujan tinggi di Jakarta.

"Untuk Manggarai, saya sudah dari tadi malam mengkoordinasikan untuk segera ditangani blackout ataupun pemadaman yang terjadi di Manggarai. Alhamdulillah, tadi malam sebenarnya sudah tertangani untuk itu," kata Pramono di Jakarta Selatan, Minggu (15/11/2026).

Saat kejadian, Pramono mengungkap bahwa stasiun LRT Jakarta Manggarai masih dalam proses pembangunan. Ganguan tersebut diduga dari korsleting listrik saat hujan deras, yang membuat pengelola melakukan pemadaman sementara.

"Kenapa itu bisa terjadi blackout? Memang di sana sedang dilakukan pembangunan, dan katanya ada yang kemudian menimbulkan konsleting dan membuat apa, listriknya padam," jelasnya.

"Tapi sekali lagi, kita bisa segera menangani dan sekarang ini di Manggarai sudah berjalan seperti biasa," pungkasnya.

Sebelumnya, pihak JakPro menyampaikan bahwa pemadaman listrik dilakukan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi risiko. Sekaligus memberikan ruang bagi tim teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fasilitas dan instalasi kelistrikan.

Selama proses penanganan, operasional perjalanan kereta LRT Jakarta tetap berjalan normal atau artinya kereta tetap melayani penumpang sesuai jadwal.

 

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