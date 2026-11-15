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Crane Ambruk Tewaskan Pekerja, Pramono: Penyebabnya Masih Didalami

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |14:45 WIB
Crane Ambruk Tewaskan Pekerja, Pramono: Penyebabnya Masih Didalami
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan ambruknya tower crane di proyek pembangunan hotel kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, menyebabkan satu pekerja tewas. Mengenai penyebabnya, Pramono menyebut polisi masih melakukan pendalaman.

"Jadi kemarin memang betul ada satu crane yang ambruk dan menewaskan satu orang. Sekarang ini sedang dilakukan pendalaman. Aparat penegak hukum juga terlibat di dalam pendalaman," kata Pramono saat ditemui di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Minggu (15/11/2026).

Ia berjanji penyebab pasti kecelakaan tersebut akan disampaikan kepada publik setelah polisi rampung melakukan penyelidikan. "Nanti kalau sudah ada kejelasan penyebab apakah karena memang human error kah ataukah karena memang technical error, nanti akan kami sampaikan kepada publik," imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 13 November 2026 pukul 11.10 WIB.

"Berdasarkan keterangan awal, peristiwa kecelakaan kerja tersebut terjadi pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 11.10 WIB di proyek pembangunan hotel kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Budi.

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