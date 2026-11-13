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Pramono Ingin Hapus Istilah RSUD di Jakarta, Ini Alasannya

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |17:11 WIB
Pramono Ingin Hapus Istilah RSUD di Jakarta, Ini Alasannya
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
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JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana untuk menghapus istilah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta. Pasalnya, Pramono menilai istilah tersebut menimbulkan kesan bahwa fasilitas dan pelayanan rumah sakit milik pemerintah daerah tidak sebaik rumah sakit swasta.

Pramono menilai anggapan tersebut tidak sesuai dengan kondisi fasilitas rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta saat ini. Sebagai contoh, ia menyebut RSUD Tarakan yang telah memiliki fasilitas kesehatan canggih, termasuk layanan stem cell (sel punca) dan penanganan penyakit jantung tingkat lanjut.

"Kenapa? Tarakan ini fasilitasnya bagus sekali. Minggu lalu atau minggu ini saya ke Tarakan, bahkan sudah ada untuk stem cell, untuk penanganan jantung yang sangat advance," ujar Pramono saat menghadiri pembukaan The 3rd Jakarta International Neurosurgery Forum (JINF) 2026 di Hotel Novotel, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia menilai penyebutan rumah sakit daerah justru membentuk persepsi di tengah masyarakat, terutama kalangan awam, bahwa fasilitas yang tersedia tidak sebanding dengan rumah sakit swasta.

"Karena begitu konotasi rumah sakit daerah, itu kesannya menjadi, mohon maaf, pemikiran terutama bagi masyarakat yang awam, pasti fasilitasnya tidak seperti itu," ujarnya.

Padahal, menurut Pramono, fasilitas RSUD Tarakan tidak kalah dengan salah satu rumah sakit swasta terbaik di Jakarta.

"Padahal ketika saya melihat RSUD Tarakan, fasilitasnya enggak kalah sama rumah sakit swasta, salah satu rumah sakit swasta terbaik yang ada di Jakarta ini, enggak kalah," tuturnya.

 

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