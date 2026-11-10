Penyusunan APBD 2027, Legislator Golkar: Kepentingan Publik Pertimbangan Utama Bangun Jakarta!

JAKARTA – Komisi C DPRD DKI Jakarta menegaskan pentingnya prioritas pembangunan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama ketika pemerintah harus menyesuaikan rencana anggaran dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Syafi Djohan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memperhitungkan kebutuhan pinjaman secara cermat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2027. Hal ini berkaitan dengan untuk menjaga agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.

"Bagi kami di komisi C, pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publiK,” ujar Syafi Djohan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Masyarakat harus mengetahui bagaimana keputusan anggaran memengaruhi layanan yang mereka gunakan dalam sehari harinya,"lanjutnya.

Syafi menjelaskan, Komisi DPRD DKI Jakarta melakukan pembahasan bersama perangkat daerah mitra kerja guna mencermati rencana program dan kebutuhan anggaran masing-masing sektor.

"Pembahasan dalam rapat pekan kemarin merupakan bagian dari upaya DPRD memastikan setiap alokasi anggaran yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki prioritas yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan DKI Jakarta," ujarnya.