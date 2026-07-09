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3 Pekerja Proyek PAM Tewas di Jaktim, Diduga Kehabisan Napas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |14:02 WIB
3 Pekerja Proyek PAM Tewas di Jaktim, Diduga Kehabisan Napas
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Tiga pekerja proyek PAM tewas saat melakukan pekerjaan di gorong-gorong sekitar Pintu 3 Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (9/7/2026). Ketiganya tewas diduga akibat kekurangan oksigen.

Kanit Reskrim Polsek Cipayung AKP Nasruki menjelaskan ketiga pekerja saat itu sedang melakukan pekerjaan untuk menguras air bor.

"Korban sedang melakukan pengecekan untuk menguras air bor," ujar Nasruki, Kamis.

Menurut Nasruki, peristiwa berawal dari salah satu pekerja yang masuk ke dalam gorong-gorong tersebut untuk bekerja. Menyadari kehabisan napas, ia kemudian meminta pertolongan kepada pekerja lainnya.

Saat hendak membantu, korban kedua justru ikut meminta pertolongan kepada pekerja ketiga. Alhasil, ketiganya ditemukan dalam kondisi tewas.

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