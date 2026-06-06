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Warga Temukan Mayat Balita saat Sedang Gali Pasir di Sungai

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |14:14 WIB
Warga Temukan Mayat Balita saat Sedang Gali Pasir di Sungai
Warga Temukan Mayat Balita saat Sedang Gali Pasir di Sungai
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JAKARTA – Seorang balita berinisial SS (5) terseret arus Sungai Cianten, Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan pada operasi pencarian dan evakuasi Sabtu (6/6/2026).

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan, jenazah ditemukan satu kilometer dari lokasi terakhir dilaporkan. Korban ditemukan saat warga yang tengah melakukan aktivitas penggalian pasir menemukan sesosok tubuh yang muncul dari area galian di sekitar sungai.

"Tim memastikan bahwa jasad yang ditemukan merupakan SS yang sebelumnya dilaporkan hanyut terbawa arus sungai," ujar Desiana.

Jenazah kemudian langsung dievakuasi ke darat dan dibawa menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian pun resmi ditutup.

"Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuannya masing-masing," tutup Desiana.

 

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