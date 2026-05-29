Jasad Korban Tenggelam di Kali Bekasi Ditemukan Usai 5 Hari Pencarian

Jasad Korban Tenggelam di Kali Bekasi Ditemukan Usai 5 Hari Pencarian

JAKARTA- Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Muhammad Ihsan Maulana (22), pemuda yang tenggelam terseret arus Kali Bekasi. Korban ditemukan setelah lima hari pencarian.

Koordinator Unit Siaga SAR Bekasi, Erdi Jatmiko mengatakan korban ditemukan pada Kamis (28/5) pukul 16.00 WIB.

"Jenazah korban kemudian kita evakuasi menuju RSUD Kota Bekasi untuk diidentifikasi oleh pihak keluarga," ujar Erdi dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Erdi menyampaikan korban terseret arus hingga 10 kilometer dari titik awal dilaporkan hilang. Adapun saat ditemukan korban juga sudah tertutup lumpur.

"Sekitar pukul 20.24 WIB malam tadi pihak keluarga memastikan bahwa jenazah adalah korban yang dicari," lanjut Erdi.

Erdi menjelaskan korban dilaporkan tenggelam sejak Sabtu (23/5) lalu saat hendak menyeberangi Kali Bekasi untuk memancing. Diduga kelelahan saat di tengah sungai, korban pun terseret arus dan tak terlihat lagi.