Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Kronologi Balita di Bekasi Ditemukan Tewas dengan Luka Mengenaskan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |21:30 WIB
Polisi Ungkap Kronologi Balita di Bekasi Ditemukan Tewas dengan Luka Mengenaskan
Bayi dibunuh (foto: freepik)
A
A
A

BEKASI - Seorang balita laki-laki berinisial A (2) ditemukan tewas dengan luka sayatan benda tajam di sebuah kontrakan di Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi, Rabu 27 Mei 2026 malam. Polisi menduga A merupakan korban tindak pidana pembunuhan.

"Pertama, anak yang berumur kurang lebih 2 tahun 7 bulan itu meninggal dengan kondisi sangat mengenaskan, karena ada beberapa luka sobek di pipinya, seperti diiris pisau," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal, Kamis (28/5/2026).

Tak hanya korban, di dalam kontrakan tersebut juga ditemukan paman A berinisial G (18) yang tergeletak bersimbah darah. Namun, G masih bernyawa dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

"Dan yang satunya lagi korban atas nama G tergeletak dengan luka sobek di pipi dan mulut. Ada juga semacam luka tusukan di dada serta beberapa goresan di tubuh korban," ujarnya.

Andi menjelaskan, kontrakan tersebut selama ini dihuni tiga orang, yakni seorang wanita paruh baya, A, dan G. Wanita tersebut diketahui merupakan nenek A, sementara G adalah anak kandungnya.

Peristiwa itu diketahui saat nenek korban pulang ke kontrakan setelah bekerja serabutan sekitar pukul 22.00 WIB. Sang nenek terkejut ketika membuka pintu dan melihat A serta G sudah bersimbah darah di dalam rumah kontrakan.

"Jadi, bermula ketika nenek korban pulang sekitar hampir pukul 22.00 WIB, membuka kontrakan, lalu melihat kedua korban sudah tergeletak bersimbah darah," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi Bayi Dibunuh Mayat Bayi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221305//wn_korsel_tewas_di_rumahnya-f2K4_large.jpg
WN Korsel di Bekasi Tewas Diduga Dibunuh, Kondisi Penuh Luka Benda Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221298//batita_ditemukan_tewas-fg82_large.jpg
Batita 2 Tahun Tewas Ditusuk di Bekasi, Warga Curigai Orang Terdekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221286//viral-0yDv_large.jpg
Bayi Dua Tahun di Bekasi Tewas Dibunuh Secara Sadis, Paman Korban Ditemukan Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221118//viral-xhfj_large.jpg
Sapi Kurban di Bekasi Mengamuk saat Mau Disembelih hingga Lompat ke Parit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220961//obat_keras-A9f3_large.jpg
Berkedok Toko Kosmetik, 2 Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/338/3220702//viral-YN0r_large.jpg
Viral Jogging Track Alun-alun Bekasi Jadi Tempat Belajar Nyetir, Satpol PP Turun Tangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement