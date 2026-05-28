Polisi Ungkap Kronologi Balita di Bekasi Ditemukan Tewas dengan Luka Mengenaskan

BEKASI - Seorang balita laki-laki berinisial A (2) ditemukan tewas dengan luka sayatan benda tajam di sebuah kontrakan di Jatirangga, Jatisampurna, Kota Bekasi, Rabu 27 Mei 2026 malam. Polisi menduga A merupakan korban tindak pidana pembunuhan.

"Pertama, anak yang berumur kurang lebih 2 tahun 7 bulan itu meninggal dengan kondisi sangat mengenaskan, karena ada beberapa luka sobek di pipinya, seperti diiris pisau," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Andi Muhammad Iqbal, Kamis (28/5/2026).

Tak hanya korban, di dalam kontrakan tersebut juga ditemukan paman A berinisial G (18) yang tergeletak bersimbah darah. Namun, G masih bernyawa dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

"Dan yang satunya lagi korban atas nama G tergeletak dengan luka sobek di pipi dan mulut. Ada juga semacam luka tusukan di dada serta beberapa goresan di tubuh korban," ujarnya.

Andi menjelaskan, kontrakan tersebut selama ini dihuni tiga orang, yakni seorang wanita paruh baya, A, dan G. Wanita tersebut diketahui merupakan nenek A, sementara G adalah anak kandungnya.

Peristiwa itu diketahui saat nenek korban pulang ke kontrakan setelah bekerja serabutan sekitar pukul 22.00 WIB. Sang nenek terkejut ketika membuka pintu dan melihat A serta G sudah bersimbah darah di dalam rumah kontrakan.

"Jadi, bermula ketika nenek korban pulang sekitar hampir pukul 22.00 WIB, membuka kontrakan, lalu melihat kedua korban sudah tergeletak bersimbah darah," katanya.