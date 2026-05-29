Terduga Pembunuh WN Korea Selatan di Bekasi Ditangkap!

JAKARTA - Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan warga negara (WN) Korea Selatan berinisial S (66) yang ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Benar diamankan terduga pelaku,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi, Jumat (29/5/2026).

Namun, Budi belum mengungkap identitas terduga pelaku tersebut. Menurutnya, polisi masih melakukan pendalaman terkait peristiwa itu terhadap orang yang telah diamankan.

“Tapi masih dalam pemeriksaan, nanti akan kami sampaikan hasilnya,” ujarnya.