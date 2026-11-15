Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 DPD Gerindra hingga Forum Santri Dukung Dasco Jadi Cawapres

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |17:23 WIB
3 DPD Gerindra hingga Forum Santri Dukung Dasco Jadi Cawapres
3 DPD Gerindra hingga Forum Santri Dukung Dasco Jadi Cawapres/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendapat dukungan untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya dari pengurus daerah Partai Gerindra Lampung, Sumatera Barat dan Bengkulu.

Selain itu, Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP FOKSI) akan mengirimkan surat kepada Prabowo Subianto untuk mengusulkan nama Dasco sebagai cawapres. Hal ini dilakukan atas masukan dari berbagai ulama pengasuh pondok pesantren, para habaib, dan para gus dari seluruh Indonesia.

"Surat ini murni karena Bang Dasco adalah representasi dari kelompok sipil yang dekat dengan berbagai kalangan,” ujar Ketua Umum DPP FOKSI, Muhammad Natsir Sahib, Minggu (15/11/2026).

“Dan ini 100 persen aspirasi dari para Gus, Kiyai dan juga Habaib yang menitipkan pesan kepada Forum Komunikasi Santri Indonesia untuk didorong dan disampaikan kepada Presiden,"lanjutnya.

Cak Natsir Sahib -- panggilan akrabnya --  mengatakan, Dasco dianggap sebagai representasi sipil dan aktivis Islam serta dari politisi yang dekat dengan seluruh elemen masyarakat. Sosoknya dinilai mampu menjadi jembatan antara pemerintah, pesantren, umat Islam, dan masyarakat sipil.

"Maka kami besok akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengusulkan nama Sufmi Dasco untuk mendampingi Presiden Prabowo mewujudkan Asta Cita dan Indonesia Maju 2045," tegasnya.

Forum Komunikasi Santri Indonesia adalah wadah silaturahmi dan perjuangan para santri, alumni pesantren, gus, dan pengasuh pondok pesantren di seluruh Indonesia yang berkomitmen menjaga NKRI, Pancasila, dan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut, partai politik koalisi pemerintah sepakat mengusulkan cawapres dari internal Partai Gerindra.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/337/3254182//prabowo-zkBV_large.jpg
KTT ASEAN Ke-49 Filipina, Prabowo: Tantangan ke Depan Menuntut Kita Jadi Lebih Tangguh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/337/3254168//sufmi_dasco-xeHG_large.jpg
Dasco Jadi Cawapres Menguat, Tiga DPD Gerindra Sampaikan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/337/3254155//dasco-uUWR_large.jpg
Dasco, Wapres Ideal Prabowo Tanpa Matahari Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/337/3254154//viral-v1Du_large.jpg
Zulhas: Wapres Pengganti Gibran dari Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/337/3254148//prabowo_subianto-R0t6_large.jpg
Prabowo Hadiri Retreat KTT Ke-49 ASEAN, Foto Bersama Pemimpin Negara Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/338/3254129//viral-KBHd_large.jpg
Ribuan Orang Hadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia, Minta Wapres Pengganti Gibran Jangan Anti-Islam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement