3 DPD Gerindra hingga Forum Santri Dukung Dasco Jadi Cawapres

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendapat dukungan untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya dari pengurus daerah Partai Gerindra Lampung, Sumatera Barat dan Bengkulu.

Selain itu, Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP FOKSI) akan mengirimkan surat kepada Prabowo Subianto untuk mengusulkan nama Dasco sebagai cawapres. Hal ini dilakukan atas masukan dari berbagai ulama pengasuh pondok pesantren, para habaib, dan para gus dari seluruh Indonesia.

"Surat ini murni karena Bang Dasco adalah representasi dari kelompok sipil yang dekat dengan berbagai kalangan,” ujar Ketua Umum DPP FOKSI, Muhammad Natsir Sahib, Minggu (15/11/2026).

“Dan ini 100 persen aspirasi dari para Gus, Kiyai dan juga Habaib yang menitipkan pesan kepada Forum Komunikasi Santri Indonesia untuk didorong dan disampaikan kepada Presiden,"lanjutnya.

Cak Natsir Sahib -- panggilan akrabnya -- mengatakan, Dasco dianggap sebagai representasi sipil dan aktivis Islam serta dari politisi yang dekat dengan seluruh elemen masyarakat. Sosoknya dinilai mampu menjadi jembatan antara pemerintah, pesantren, umat Islam, dan masyarakat sipil.

"Maka kami besok akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengusulkan nama Sufmi Dasco untuk mendampingi Presiden Prabowo mewujudkan Asta Cita dan Indonesia Maju 2045," tegasnya.

Forum Komunikasi Santri Indonesia adalah wadah silaturahmi dan perjuangan para santri, alumni pesantren, gus, dan pengasuh pondok pesantren di seluruh Indonesia yang berkomitmen menjaga NKRI, Pancasila, dan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut, partai politik koalisi pemerintah sepakat mengusulkan cawapres dari internal Partai Gerindra.