Prabowo Hadiri Retreat KTT Ke-49 ASEAN, Foto Bersama Pemimpin Negara Asia Tenggara

MANILA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sesi retreat KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026) siang. Retreat dilakukan setelah pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Philipine International Convention Center, Pasay, Manila.

Dilihat dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo datang menggunakan mobil sedan jenis Mercedes-Benz Maybach berwarna hitam. Begitu keluar dari mobil, Prabowo tampak mengenakan setelan jas abu-abu dan peci hitam.

Prabowo pun langsung disambut Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. yang sudah menunggu di depan mobil. Keduanya saling menelungkupkan tangan begitu bertemu. Selanjutnya, Prabowo dan Bongbong langsung masuk ke dalam tempat acara.

Kemudian, Prabowo mengikuti sesi foto bersama seluruh pemimpin negara Asia Tenggara sebagai simbol kebersamaan. Sebelumnya, kehadiran Prabowo dalam KTT ke-49 ASEAN merupakan wujud komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam memperkuat kerja sama kawasan.

Dalam KTT ke-49 ASEAN, Prabowo dijadwalkan mengikuti rangkaian pertemuan tingkat tinggi bersama para pemimpin negara anggota ASEAN. Pertemuan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat dialog, meningkatkan kolaborasi, serta membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama negara-negara di kawasan.

(Arief Setyadi )

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