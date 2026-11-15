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Hadiri KTT ke-49 ASEAN, Prabowo Disambut Marcos Bongbong Marcos Jr

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |10:01 WIB
Hadiri KTT ke-49 ASEAN, Prabowo Disambut Marcos Bongbong Marcos Jr
Hadiri KTT ke-49 ASEAN, Prabowo Disambut Marcos Bongbong Marcos Jr
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina pada Minggu (15/11/2026). Selain menghadiri KTT ASEAN, Prabowo juga dijadwalkan menghadiri KTT APEC ke-33 di Shenzhen, China.

Berdasarkan tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Prabowo terlihat tiba dengan mengenakan setelan jas lengkap dan menggunakan peci.

Setibanya di tempat upacara pembukaan KTT ke-49, tampak Presiden Prabowo disambut langsung Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr dan istri Liza Araneta Marcos.

Keakraban pun terlihat dari keduanya. Mereka pun sempat melalukan sesi foto bersama sebelum memasuki ruangan acara pembukaan KTT ke-49.

Sebelumnya, kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ke-49 ASEAN merupakan wujud komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam memperkuat kerja sama kawasan.

 

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