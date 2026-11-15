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Trump Pertimbangkan Operasi Milter Terhadap Kuba

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |01:05 WIB
Trump Pertimbangkan Operasi Milter Terhadap Kuba
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
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WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan keinginannya untuk “menyelesaikan masalah Kuba” sebelum masa jabatannya berakhir dalam dua tahun ke depan. Ia menambahkan bahwa dirinya terbuka untuk memerintahkan operasi militer terhadap negara kepulauan tersebut.

Dalam perbincangan dengan pembawa acara radio konservatif Hugh Hewitt pada Kamis, (13/11/2026) Trump menegaskan bahwa ia “pasti akan mempertimbangkan” kampanye selama sepekan terhadap Kuba—negara yang saat ini berada dalam blokade de facto oleh AS, di mana AS secara terbuka menyerukan pergantian rezim di sana.

“Saya ingin menyelesaikan masalah Kuba sebelum saya lengser. Dan kami memiliki sosok yang sangat cakap dan berbakat untuk menangani Kuba, yaitu Marco,” ujarnya, merujuk pada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang orang tuanya merupakan imigran asal Kuba dan yang selama ini dikenal sangat kritis terhadap pemerintah di Havana.

Bulan lalu, Rubio mendesak para pembangkang Kuba yang menginginkan “perubahan positif” untuk menjalin “kemitraan tertutup dengan CIA.” Ia juga membela sanksi-sanksi AS, dengan menyalahkan kepemimpinan Kuba—bukan embargo Amerika yang telah berlangsung selama enam dekade—sebagai penyebab krisis ekonomi yang kian memburuk di negara tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri Kuba, Carlos Fernandez de Cossio, mencemooh komentar Rubio dengan mengatakan, “pasti ada keputusasaan atau kesengsaraan yang luar biasa di dalam badan intelijen tersebut, sampai-sampai mereka harus menjajakan jasanya layaknya menjual pasta gigi.”

Kelangkaan bahan bakar yang terjadi telah memperparah krisis kemanusiaan yang memang sudah parah, menyebabkan pemadaman listrik berulang di seluruh negeri serta mengganggu pasokan air, transportasi, dan layanan kesehatan. Rusia, salah satu mitra dekat Kuba sejak lama, mengirimkan ratusan ribu barel minyak ke pulau tersebut sebagai bantuan kemanusiaan, meskipun pengiriman itu hanya memberikan kelegaan sementara.

 

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