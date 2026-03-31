Lewati Blokade AS, Tanker Rusia Bawa Bantuan 100 Ribu Ton Minyak ke Kuba

JAKARTA – Sebuah kapal tanker Rusia telah tiba di Kuba untuk mengantar pasokan minyak dalam misi kemanusiaan di tengah blokade Amerika Serikat (AS) terhadap pulau tersebut, yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Blokade AS telah menyebabkan kelangkaan bahan bakar parah yang memicu pemadaman listrik di Kuba.

Kementerian Energi Rusia melaporkan bahwa kapal Anatoly Kolodkin, yang membawa 100.000 ton minyak mentah, telah berlabuh di Pelabuhan Matanzas, Kuba, dan kini menunggu untuk menurunkan muatan. Ini merupakan pengiriman minyak pertama yang mencapai Kuba sejak Januari.

Tanker tersebut memasuki Kuba beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa ia tidak memiliki masalah dengan negara-negara, termasuk Rusia, yang mengirimkan pasokan ke Kuba. Pernyataan Trump tersebut tampaknya menandakan pelonggaran blokade minyak de facto yang diberlakukan pemerintahannya terhadap Kuba sejak Januari.

Pekan lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa kekurangan bahan bakar yang parah membuat rumah sakit Kuba kesulitan mempertahankan layanan gawat darurat dan perawatan intensif.