Anggota Kongres AS Ajukan Pemakzulan Menhan Pete Hegseth, Ini Delapan Tuduhannya

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth menghadapi ancaman pemakzulan setelah anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap dirinya. Hegseth dituding menyalahgunakan kekuasaan dan melibatkan militer AS dalam perang melawan Iran tanpa persetujuan Kongres.

Dilansir dari trtworld, Selasa (10/11/2026). Anggota Kongres dari Kentucky tersebut mengajukan resolusi pemakzulan pada Senin. Langkah ini berpotensi memicu pertarungan politik di DPR AS, terutama setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan paruh waktu.

Massie menilai Hegseth telah melanggar ketentuan hukum terkait kewenangan pemerintah dalam melibatkan militer AS pada konflik bersenjata. Salah satu dasar tuduhannya adalah pelanggaran terhadap Resolusi Kekuatan Perang 1973 (War Powers Resolution), yang membatasi kewenangan presiden mengerahkan pasukan dalam permusuhan tanpa persetujuan Kongres.

Selain keterlibatan AS dalam perang melawan Iran, delapan pasal pemakzulan tersebut juga memuat tuduhan terkait jatuhnya korban sipil serta operasi militer AS di Yaman dan Venezuela.

DPR AS yang masih dikuasai Partai Republik berpeluang menggelar pemungutan suara atas resolusi tersebut paling cepat pada Rabu. Sejumlah anggota Partai Republik bahkan mengisyaratkan kemungkinan bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung pemakzulan Hegseth.

Meski demikian, pemakzulan tidak otomatis membuat Hegseth kehilangan jabatannya. Jika disetujui DPR, proses selanjutnya harus melalui persidangan di Senat. Pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila dua pertiga senator yang hadir menyatakan bersalah.