Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Anggota Kongres AS Ajukan Pemakzulan Menhan Pete Hegseth, Ini Delapan Tuduhannya

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |08:40 WIB
Anggota Kongres AS Ajukan Pemakzulan Menhan Pete Hegseth, Ini Delapan Tuduhannya
Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth (foto: AP)
A
A
A

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth menghadapi ancaman pemakzulan setelah anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap dirinya. Hegseth dituding menyalahgunakan kekuasaan dan melibatkan militer AS dalam perang melawan Iran tanpa persetujuan Kongres.

Dilansir dari trtworld, Selasa (10/11/2026). Anggota Kongres dari Kentucky tersebut mengajukan resolusi pemakzulan pada Senin. Langkah ini berpotensi memicu pertarungan politik di DPR AS, terutama setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan paruh waktu.

Massie menilai Hegseth telah melanggar ketentuan hukum terkait kewenangan pemerintah dalam melibatkan militer AS pada konflik bersenjata. Salah satu dasar tuduhannya adalah pelanggaran terhadap Resolusi Kekuatan Perang 1973 (War Powers Resolution), yang membatasi kewenangan presiden mengerahkan pasukan dalam permusuhan tanpa persetujuan Kongres.

Selain keterlibatan AS dalam perang melawan Iran, delapan pasal pemakzulan tersebut juga memuat tuduhan terkait jatuhnya korban sipil serta operasi militer AS di Yaman dan Venezuela.

DPR AS yang masih dikuasai Partai Republik berpeluang menggelar pemungutan suara atas resolusi tersebut paling cepat pada Rabu. Sejumlah anggota Partai Republik bahkan mengisyaratkan kemungkinan bergabung dengan Partai Demokrat untuk mendukung pemakzulan Hegseth.

Meski demikian, pemakzulan tidak otomatis membuat Hegseth kehilangan jabatannya. Jika disetujui DPR, proses selanjutnya harus melalui persidangan di Senat. Pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila dua pertiga senator yang hadir menyatakan bersalah.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/18/3252759//sejumlah_senjata_yang_disita_dari_mobil_chirinos-2f4m_large.jpg
Ditangkap Bawa Senjata dekat Gedung Putih, Pria Venezuela Mengaku Dengar Bisikan Perintahkan Bunuh Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/18/3252310//presiden_amerika_serikat_donald_trump-8XBT_large.jpeg
Diisukan Dimakzulkan Pasca Kekalahan Telak Partai Republik, Trump Balik Peringatkan Demokrat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/18/3252114//presiden_as_donald_trump-1Tlt_large.jpg
Pemilu Paruh Waktu AS: Trump Akui Perang Iran Penyebab Kekalahan Telak Partai Republik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/18/3251931//presiden_as_donald_trump_dan_perdana_menteri_israel_benjamin_netanyahu-k8hS_large.jpg
Trump Umumkan Akan Akhiri Bantuan Militer AS untuk Israel pada Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/18/3251547//viral-dED3_large.jpg
Breaking News! Pesawat Jatuh dan Meledak di Dekat Rumah Donald Trump, 9 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/18/3251055//pete_hegseth-NqOA_large.jpg
Menhan AS Pecat Jenderal Senior Pentagon, Diduga Bocorkan Informasi Rahasia Perang Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement