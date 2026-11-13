Trump: AS Tidak Lagi Membutuhkan Kesepakatan dengan Iran

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa Washington tidak lagi membutuhkan kesepakatan dengan Iran. Ia telah menginstruksikan Wakil Presiden J.D. Vance untuk beralih fokus pada dugaan korupsi dan kejahatan di negara bagian serta kota-kota yang dikelola oleh Partai Demokrat.

Pernyataan ini muncul menyusul kritik Vance terhadap perang AS-Israel melawan Iran, yang ia anggap sebagai penyebab kekalahan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu pekan lalu. Pada Rabu, (11/11/2026) Vance mempertanyakan apakah konflik tersebut sepadan dengan biaya yang telah dikeluarkan. Sebelumnya, Vance sempat mengupayakan langkah diplomatik untuk mengakhiri perang dan dilaporkan lebih memilih tercapainya kesepakatan dengan Teheran daripada terus memberikan tekanan militer.

Dalam sebuah unggahan di Truth Social pada Kamis, (12/11/2026) Trump memerintahkan Vance untuk mencurahkan “perhatian penuh” guna menangani masalah dalam negeri tersebut, dengan berargumen bahwa pemberantasan korupsi secara menyeluruh dapat membantu menyeimbangkan anggaran federal.

“Kita tidak butuh kesepakatan dengan Iran. Masa-masa itu sudah lama berlalu,” tulis Trump, sebagaimana dilansir RT. “Kita sudah memegang uang mereka—ratusan miliar dolar—dan kita juga menguasai selat mereka!”

Trump tidak memberikan penjelasan apa pun terkait klaimnya mengenai dana Iran, yang oleh sejumlah media ditafsirkan sebagai rujukan pada aset-aset Iran yang dibekukan. Teheran memperkirakan nilai dana tersebut mencapai lebih dari USD100 miliar, yang sebagian besar terdiri dari pendapatan minyak dan gas yang disimpan di bank-bank asing di bawah sanksi Amerika Serikat.

Pernyataan Trump mengenai kendali atas Selat Hormuz tampaknya merujuk pada blokade angkatan laut AS, yang membatasi pelayaran dari dan menuju pelabuhan-pelabuhan Iran, namun tetap mengizinkan kapal-kapal yang melayani negara-negara Teluk lainnya untuk melintas.

Pada Senin, (9/11/2026) Trump menyatakan akan menunda serangan lebih lanjut terhadap Iran setelah negara-negara Teluk mendesak Washington untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.